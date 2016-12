VIDÉO - Cours d’œnologie, de pilotage et places de concert: à Noël, j’offre un moment de partage

Un papa a choisi d’offrir à sa fille un moment d’adrénaline. Le temps de quelques heures, la jeune femme de 19 ans va apprendre à conduire un bolide de course sur le mythique circuit de Castellet. Les trois-quarts des clients de cette auto-école on ne peut plus originale se sont vu offrir un coffret cadeau. S’il s’agit parfois de surprises, beaucoup en ont fait la demande.

En six ans, les ventes de box ont augmenté de 20%. Pour un prix moyen de 78 euros, le partage et la singularité de ce cadeau de Noël séduit.