VIDÉO - Des illuminations de Noël... endiablées

C'est en 2013 que le jeune Australien s'est amusé à décorer (abondamment!) sa maison avec des illuminations de Noël. Rapidement, Greg Jaeschke a eu l'idée de pimenter un peu l'esprit de Noël en synchronisant ses lumières à des tubes planétaires. Un passe-temps qui lui a conféré une petite notoriété en Australie et une horde de fans sur les réseaux sociaux. Ses vidéos ont été vues des dizaines de milliers de fois et le jeune homme enchaîne les télévisions locales.





Greg Jaeschke n'hésite pas à changer ses accords lumineux au gré de ses envies musicales : AC/DC, Spiderbait, Tiimy Trumpet, Hocus Pocus, Darude. Un vrai juke box! Et si vous souhaitez l'imiter à la maison mais que vous vivez en appartement, la solution est toute trouvée comme nous le prouvent Ted et Robin dans How I met Your Mother.