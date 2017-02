VIDÉO - "Mais ta gueule" : fous rires et humour ravageur, Jérôme Commandeur fait le show sur le tapis rouge des Oscars

Le décalage horaire a eu raison de Jérôme Commandeur. Il faut dire que le week-end était chargé pour l’humoriste. Vendredi soir, le maître de la 42e cérémonie des César animait la Salle Pleyel à Paris, avant de se retrouver, dans la nuit de dimanche à lundi, au milieu des plus grandes stars hollywoodiennes pour la 89e édition des Oscars. Une fatigue accumulée qui n’a pas manqué de donner lieu à des scènes cultes. Et le premier à en faire les frais, c’est Didier Allouch, correspondant pour Canal + à Los Angeles.





Ce dernier dévoile une anecdote autour du film Comancheria, avec Jeff Bridges. "C’est qui ? Connais pas...", lance d’abord l’humoriste. "C’est assez marrant parce que le film devait s’appeler à l’origine Comancheria, mais les producteurs ont dit non c’était trop Western. Mais pour la sortie française, le réalisateur a pu recaser ce titre. Il a dit ‘si vous pouviez l’appeler comme ça, ça me ferait bien plaisir". La réponse de Didier Allouch, mort de rire, ne s’est pas fait attendre : "J’en ai rien à foutre de cette anecdote. Elle est complètement conne votre anecdote". Le spécialiste continue, avant d’être stoppé : "Je ne veux pas que vous me parliez… Mais ta gueule". Fou rire général.