"Moonlight" Oscar du meilleur film : chronique d’un triomphe très politique (et mérité)

Souvenez-vous. Il y a tout juste an, l’absence de talents afro-américains parmi les principaux nominés des Oscars provoquait un profond malaise à Hollywood, certaines stars comme Will Smith et sa compagne Jade Pinkett-Smith n’hésitant pas à boycotter la cérémonie. Cette polémique, baptisée "Oscars so white" (des Oscars si blancs, ndlr) sur les réseaux sociaux, allait pousser Cheryl Boone Isaacs, la première présidente noire de l’Académie, à mettre en œuvre une importante réforme du collège des votants.





Sur 5 765 professionnels – acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens – appelés à voter jusque-là, on comptait 75% d’hommes… et 92% de Blancs. C’est dire. Depuis, 683 personnalités ont été invitées à rejoindre la grande famille des Oscars, parmi lesquels 46% de femmes et 41% de non-Blancs. D’ici 2020, la patronne de l’Académie entend doubler leur place parmi les votants.