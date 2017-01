Oscars 2017 : Isabelle Huppert n'en revient pas de sa nomination pour la meilleure actrice

Isabelle Huppert pourrait bien faire son entrée dans la cour des grandes. Et pour cause : si elle décroche la statuette pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven, elle rejoindrait le prestigieux cercle formé par Marion Cotillard, Juliette Binoche et Simone Signoret. Sur RTL, elle se disait "très heureuse" d’être nommée aux côtés d’Emma Stone (pour La La Land, qui compte pas moins de 14 nominations), Natalie Portman (Jackie), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) et Ruth Nega (Loving).