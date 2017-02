Oscars : Trump attribue la bourde "La La Land" à l'obsession politique des stars

Keith Boykin, auteur et commentateur politique sur CNN, a de son côté tweeté que "rien de ce qui s'est passé sur scène ne devrait faire oublier l'avancée majeure" qu'a représenté le sacre de "Moonlight". "La cérémonie a été aussi importante que l'année où Halle Berry et Denzel Washington ont tous deux remporté les prix des meilleurs acteurs", il y a 15 ans, renchérit Shaun Harper, directeur du Centre sur les études raciales et la diversité à l'université USC.