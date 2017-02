VIDEO - Oscars 2017 : le délicat "Moonlight" va-t-il créer la surprise face au favori "La La Land" ?

Ancien étudiant en cinéma à l’Université de Floride, Barry Jenkins se dit "bien plus influencé par le cinéma étranger que par le cinéma américain", observe-t-il, citant le maître de Hong-Kong Wong Kar-Wai ou la Française Claire Denis parmi ses idoles. De vrais auteurs chez qui le style est au service des personnages et de leurs tourments intimes. "J’ai grandi dans une communauté où on apprend aux jeunes hommes à parler d’une certaine manière. A ne pas dire certaines choses. A se regarder d’une certaine façon entre eux", raconte Barry Jenkins. "Dans Moonlight, je voulais des acteurs noirs qui jouent comme Isabelle Huppert et Juliette Binoche. Chez qui l’émotion passe par le regard, avant même qu’ils aient prononcé le moindre mot."





Et c’est vrai que Moonlight doit beaucoup à la performance, précise et délicate de ses interprètes. Les trois Chiron, Alex R. Hibbert, Ashton Sanders et Trevante Rhodes, vrai-faux sosie du rappeur 50 Cent qui enfouit ses sentiments sous une montagne de muscles. Mais aussi les seconds rôles comme Mahershali Ali, l’interprète de Juan, le gangster qui prend le héros enfant sous son aile. Lui et sa partenaire Naomi Harris, qui interprète la mère de Chiron tout au long du film, sont nommés aux Oscars, le 26 février prochain. Où ce chef d’œuvre d’émotion toute en retenue pourrait bien faire mentir les pronostics…