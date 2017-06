3 choses à savoir sur Antonella Roccuzzo, la future femme de Lionel Messi

Fille d'un homme d'affaires, propriétaire d'une chaîne de supermarchés et d'une mère au foyer, Antonella a connu Messi en 1996, il avait 9 ans, elle 8. "J'ai connu Léo avant qu'il devienne Messi, et depuis toujours nous avons des souvenirs d'Antonella dans le quartier comme de la copine de Léo", raconte Franco Lentini, un voisin. "Cet amour est né quand ils étaient petits. Ils sont amis, fiancés, et maintenant elle va devenir sa femme", assure, de son côté, Diego Vallejos, un ami de Messi et ancien voisin. Pour lui, Antonella a les mêmes goûts simples que le champion et le même sens de l'esquive des projecteurs.





A l'adolescence, quand Messi vivait à Barcelone, Antonella a eu un fiancé, avant que l'idylle ne débute avec le futur Ballon d'or. Les amis de Messi disent que depuis Barcelone, il a entretenu le lien en téléphonant régulièrement à Antonella, lui envoyant même des lettres, jusqu'à ce que la mort de la meilleure amie d'Antonella dans un accident de la circulation ne les rapproche. C'est en 2009 que Lionel Messi, alors âgé de 21 ans, officialise sa romance avec Antonella Roccuzzo.