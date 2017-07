30 kilos en moins : Loana raconte l’opération qui lui a redonné le sourire

Comme Laurent Ournac, elle a opté pour la sleeve gastrectomie. Grâce à cette opération chirurgicale, qui consiste en l’ablation d’une partie de l’estomac, Loana savoure une perte de poids spectaculaire. "J'avais beau ralentir les grignotages, les sucreries, faire attention, rien n'y faisait, je ne perdais pas un gramme, c'était décourageant", raconte à Gala celle qui pesait encore 120 kilos il y a un an.





La jeune femme avoue que l’expérience n’a pas été de tout repos. "L'opération n'est pas une partie de plaisir et les deux premiers mois sont difficiles, surtout par rapport à la fatigue, mais aujourd'hui, c'est que du bonheur !", assure-t-elle à l'hebdomadaire, précisant qu’elle pèse aujourd’hui "entre 83 et 84 kilos. Et même si ça s’arrêtait là, ça m’irait parce que j’ai l’impression de revivre."