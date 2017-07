4 ans et toutes ses dents : le prince George espiègle comme jamais pour son nouveau portrait officiel

Un cliché déjà aimé plus de 500.000 fois sur l'ensemble des pages consacrées à la famille royale britannique (Facebook, Twitter et Instagram). Le prince George y retrouve le sourire qu'il avait quelque peu perdu cette semaine à l'occasion de son troisième voyage officiel. Le royal baby n'a pas caché ses signes de fatigue et d'exaspération à ses descentes d'avion en Pologne et en Allemagne. Quelqu'un se dévoue pour lui dire que ce n'est le début ?