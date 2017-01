A 61 ans, Mel Gibson devient papa pour la neuvième fois

Quand on aime, on ne compte pas. Ni les enfants, ni les années apparemment. Mel Gibson en sait quelque chose, lui qui vient d’accueillir son neuvième enfant, Lars Gerard Gibson, né le 21 janvier. Le petit garçon ne manquera pas de demi-frères et sœurs puisque son père a déjà sept enfants, âgé de 17 à 36 ans, avec Robyn Moore, avec qui il est resté marié pendant 26 ans. Séparés en 2006, ils ont divorcé officiellement en 2009, mettant en avant des différends irréconciliables. Robyn Moore a alors touché une pension 425 millions de dollars, ce qui correspondait à la moitié de la fortune de Gibson, et au divorce le plus cher de Hollywood à l’époque.