À Hollywood, dernier hommage à Carrie Fisher et Debbie Reynolds

Malgré tout son luxe, le quartier de Beverly Hills était bien triste jeudi 5 décembre. Dans la demeure où vivaient Carrie Fisher et sa mère, l’actrice Debbie Reynolds, un dernier hommage leur a été rendu, avant les funérailles de vendredi. La cérémonie privée a été organisée à l’initiative de Billie Lourd, 24 ans, fille de l’inoubliable interprète de la princesse Leia.





Parmi les invités de cette soirée, de grands noms du cinéma américain. Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, George Lucas, Meg Ryan mais aussi Gwyneth Paltrow, Holly Hunter et Ellen Barkin. Ainsi que plusieurs membres de la famille. Carrie Fisher était connue à Hollywood pour savoir recevoir, indique le magazine People. D’après les propos d’un ami de la famille, Billie Lourd souhaitait que les gens que sa mère appréciait puissent se réunir une dernière fois dans un endroit familier, souvent fréquenté. Selon les informations du magazine, le menu des invités ce jour-là était l’un des favoris de Carrie Fisher : poulet frit, chou vert et pain de maïs. Et pendant la cérémonie, Meryl Streep a rendu un vibrant hommage à ses amies disparues en chantant "Happy Days are here again", l’une des chansons préférées de l’actrice de Star Wars.