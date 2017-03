Adele annonce pendant un concert qu’elle s’est mariée

Très attentive à la protection de sa vie privée, Adele s’était attachée pendant de nombreuses années à rester évasive sur les rumeurs d’une union avec son compagnon, l’ancien financier fondateur de l’organisation caritative drop4drop (qui promeut l’accès à l’eau potable dans le monde) Simon Konecki. Mais alors qu’elle s’apprêtait à entamer sa chanson phare "Someone like you" dans un concert à Brisbane, en Australie, la chanteuse a pris la parole. "Ce sentiment de tomber amoureux de quelqu’un est le meilleur sentiment du monde", a-t-elle lancé. "Je suis accro à ce sentiment. Bien sûr je ne peux plus connaître ce sentiment parce que je suis mariée maintenant", a-t-elle révélée. Un fan a partagé sur le net une vidéo de ce moment...