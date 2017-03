Adele Exarchopoulos profite de la Fashion Week pour annoncer sa grossesse

Quoi de mieux qu'une robe noire moulante pour faire part d'un heureux évènement ? Adele Exarchopoulos a surpris ses fans Instagram en publiant, mercredi, une photo d'elle de profil dévoilant un baby bump déjà bien arrondi.





En légende, la simple mention de Louis Vuitton et du créateur Nicolas Ghesquière, ainsi que des coiffeurs et maquilleurs l'ayant aidé à se préparer. Quelques heures plus tard, l'actrice de 23 ans faisait sa première apparition publique enceinte au défilé de la marque française, dont elle est l'égérie.