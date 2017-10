Affaire Harvey Weinstein : ces autres scandales sexuels qui ont secoué Hollywood

Peu connues, les affaires qui entourent le réalisateur Bryan Singer et les faits dont il est accusé sont pourtant sordides. En 1997, un figurant de 14 accusait Singer d’avoir eu un comportement inapproprié pendant le tournage de Apt Pupil. Quelques années plus tard, rebelotte.





En 2014, l'homme est accusé par un jeune homme de 31 ans, Michael Egan III, de l'avoir contraint à des rapports sexuels lors de soirées en Californie et à Hawaï à la fin des années 1990, alors que ce dernier était mineur. Dans sa plainte datant de 2014, Michael Egan accuse Bryan Singer de s'être "servi de son pouvoir, de sa fortune et de son statut dans le milieu du spectacle pour agresser sexuellement le plaignant mineur, à l'aide de drogues, d'alcool, de menaces et de flatteries". Le réalisateur aurait ensuite fait une fellation à l'adolescent et l'aurait forcé à lui rendre la pareille dans une piscine. D'après la plainte, Bryan Singer aurait promis des rôles de premier plan au jeune homme dans la série des films X-Men en échange de ces gestes.





"On a mis de la drogue dans mes boissons. On m'a fait ingurgiter de l'alcool", avait raconté Michael Egan lors d'une conférence de presse donné à Beverly Hills. Selon lui, les agressions sexuelles se sont déroulées dans une maison en particulier. "Dans cette maison, j'ai été violé à plusieurs reprises par de nombreuses personnes", disait-il. Il a également expliqué que quelqu'un l'avait menacé en plaçant une arme à feu dans sa bouche. "J'étais enfant, j'avais une peur bleue", a-t-il souligné. Michael Egan a dit avoir raconté ces faits à sa mère, qui a prévenu la police. Mais, d'après lui, les autorités n'ont pas tenté d'exploiter son récit et l'enquête est restée au point mort. Michael Egan a, depuis, retiré sa plainte.