Affaire Harvey Weinstein : qui sont les victimes présumées du producteur de cinéma ?

Après les révélations du New York Times, le producteur Harvey Weinstein, l'un des plus puissants d'Hollywood, a présenté ses excuses dans un communiqué et déclaré qu'il se mettait en "congé". Une décision qui intervient à la suite d'une série d'accusations de harcèlement sexuel révélées dans une enquête du puissant journal américain. Le magnat du cinéma est accusé par plusieurs femmes, dont des actrices vedettes, d'avoir tenté de les masser, de les avoir forcées à le regarder nu ou d'avoir promis des aides à leur carrière contre des faveurs sexuelles.





S'il s'est excusé, il a toutefois qualifié certaines accusations de "totalement fausses". Mais d'après le New York Times, le producteur a passé au moins 8 accords amiables avec des femmes entre 80.000 et 150.000 dollars. Qui sont les présumées victimes de l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, multi-oscarisé et multi-récompensé lors des festivals de cinéma ?