Affaire Harvey Weinstein : qui sont ces actrices qui ont brisé le silence ?

Les langues continuent de se délier à Hollywood. Après de premières accusations de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles la semaine dernière, de nouvelles femmes, parfois des actrices vedettes, ont affirmé ce mardi dans "The New Yorker" avoir été violées par le producteur Harvey Weinstein, l'un des puissants du cinéma américain.





Harvey Weinstein dément totalement toutes les accusations. Mais d'après le New York Times, le producteur a passé au moins 8 accords amiables avec des femmes entre 80.000 et 150.000 dollars. Qui sont les présumées victimes de l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, multi-oscarisé et multi-récompensé lors des festivals de cinéma ?