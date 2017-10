Léa Seydoux sort à son tour du silence : "Harvey Weinstein a sauté sur moi"

Puis, l'homme l'invite à boire un verre dans sa suite. "C’est difficile de lui dire non, toutes les filles ont peur de lui. Nous sommes montés ensemble", dit-elle. Entre-temps, l'assistante est partie et tout a dégénéré : "C’est le moment où il a commencé à perdre tout contrôle. Nous parlions sur le canapé quand il a soudainement sauté sur moi et a essayé de m’embrasser. J’ai dû me défendre. Il est grand, et gros, alors j’ai dû résister vigoureusement. Je suis partie, complètement dégoûtée, mais je n’ai cependant jamais eu peur de lui car je savais dès le début à qui j’avais affaire".





Un peu plus tard, ils se recroisent et Weinstein lui dit qu'elle "serait mieux si [elle] perdait du poids". "Ce commentaire m’a choqué", raconte l'interprète du film La vie d'Adèle. Elle raconte également l'avoir vu, à plusieurs reprises, tenter de séduire des jeunes femmes, lors de soirées : "Tout le monde pouvait voir ce qu’il faisait. C’est la chose la plus dégoûtante dans cette histoire : tout le monde savait ce que Harvey faisait et personne n’a rien fait".