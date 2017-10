Affaire Weinstein : les questions qui se posent sur les poursuites judiciaires

Le New York Times est formel : les responsables de la maison de production Weinstein étaient au courant des très embarrassants accords de confidentialité liant leur patron et plusieurs femmes, depuis 2015. Or plusieurs membres du conseil d'admnistration, dont le frère d'Harvey et cofondateur de la société, Bob Weinstein, ont fait part de leur "surprise totale" quand le scandale a éclaté. Tarak Ben Ammar, producteur et administrateur de Weinstein Company affirmait sur LCI avoir eu vent de "rumeurs".