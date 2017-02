Amal et George Clooney bientôt parents de jumeaux ? C'est un ami de la famille qui le dit

Cette déclaration vient alimenter les rumeurs de grossesse, très insistantes ces dernières semaines. Vendredi, Radar Online publiait des photos de la jeune femme portant un pull plutôt large pour sa garde-robe habituellement si ajustée. Le magazine américain In Touch Weekly allait plus loin début janvier en affirmant que le couple attendait une fille et un garçon. Une nouvelle qui les aurait rendus "vraiment très heureux tous les deux. Ils ont l'impression d'avoir gagné le jackpot de la famille", indiquait une autre source proche.