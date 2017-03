Amanda Seyfried a donné naissance à une petite fille

En 2015, Amanda Seyfried confiait à la version britannique du magazine Marie Claire son envie urgente de devenir mère : "Je veux un bébé. Vraiment". C'est fait : elle a donné naissance à une petite fille, cinq mois après avoir annoncé sa grossesse et un peu plus d'une semaine après s'être mariée avec l'acteur Thomas Sadoski, connu pour ses rôles dans les séries The Newsroom et Life in Pieces.