Ancien alcoolique, Ben Affleck partage sa fierté d'avoir terminé son traitement

"Je veux vivre le meilleur au maximum et être le meilleur père que je puisse être". Sur sa page Facebook, l’acteur et réalisateur américain Ben Affleck a posté un message où il annonce à ses fans en avoir terminé avec l’alcoolisme. "J’ai terminé mon traitement pour la dépendance à l’alcool", écrit-il. "C’est une chose à laquelle j’ai dû faire face par le passé et que je continuerai d’affronter […]. Je veux que mes enfants sachent qu’il n’y a pas de honte à obtenir de l’aide quand tu en as besoin et je veux être une source de force pour quiconque a besoin d’aide mais n’ose pas franchir le pas".