Angelina Jolie et ses enfants ont passé le Nouvel An sous la neige (et sans Brad Pitt)

ÉTOILE DES NEIGES, PAYS MERVEILLEUX – L’actrice américaine et sa tribu ont profité de la fin de l’année dans les montagnes du Colorado. Entre pistes de ski, plus ou moins bien négociées, et passage chez le glacier du coin, la famille n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Ni de penser à l’âpre bataille judiciaire en cours entre les deux futurs ex.