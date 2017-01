Antonio Banderas hospitalisé après un malaise cardiaque

Plus de peur que de mal, pour Antonio Banderas. Depuis quelques mois maintenant, Antonio Banderas s'est établi en Grande Bretagne, en plein milieu de la campagne, entouré de prairies et de forêts. Un cadre bucolique pour l'acteur qui a décidé de quitter Hollywood et sa folie pour un peu de calme.





Tout allait pour le mieux, jusqu'à la semaine dernière où durant une séance de sport, l'acteur a fait un malaise. Il faisait son sport quotidien dans sa résidence du Surrey, en Angleterre lorsqu'il a été victime de très violentes douleurs à la poitrine . Appelés en urgence, les urgentistes ont pris la décision de conduire l'acteur à l'hôpital.