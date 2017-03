Après l'avoir quitté et fait son coming out, Cœur de Pirate se "remarie"... avec son mari

Restés en bon terme pour le bien de leur fille âgée aujourd’hui de 4 ans, Cœur de Pirate et Alex Peyrat ont donc décidé de se remettre ensemble et d’officialiser cela au cours d’une cérémonie romantique et intime, comme on peut le voir sur le site de Junebug Weddings." On n’a eu que trois mois pour préparer la cérémonie. C’était incroyable. Ce n’est pas quelque chose d’officiel, puisque nous sommes déjà mariés, mais c’était un moment enchanté, et notre fille nous a rejoints juste après que nos amis nous ont dit de nous embrasser… C’était vraiment magique", a expliqué la chanteuse de 27 ans.