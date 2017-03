Schwarzenegger quitte l'émission "The Apprentice" à cause de la présence sous-jacente de Trump

Après ses carrières d’acteur et de gouverneur, Arnold Schwarzenegger s’amusait bien à présenter The New Celebrity Apprentice. L’émission de téléréalité de NBC n’avait qu’un défaut : avoir Donald Trump comme producteur exécutif, et comme ancien présentateur. Devenu président des Etats-Unis, Donald Trump n'a cessé de critiquer son successeur, et l'émission avec, pour son faible audimat. Arnold Schwarzenegger, aujourd’hui âgé de 69 ans, a d'abord indiqué au magazine Empire qu'il ne prévoyait pas de continuer très longtemps l'émission, avant de jeter l’éponge pour de bon.