Atteinte d'un cancer du sein, Shannen Doherty en a terminé avec la radiothérapie

Une excellente nouvelle, donc, pour l'actrice qui avait révélé qu’elle souf­frait d’un cancer du sein en août 2015. Un an plus tard, elle avait révélé que son cancer s’était étendu malgré la chimiothérapie et s'était répandu dans les glandes lympha­­tiques. Une radiothérapie avait donc été prescrite par ses médecins en novembre dernier. Un traitement visiblement efficace.