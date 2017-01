VIDEO - Au Gabon, Booba se fait charger par un éléphant

Ces images rendent les internautes hilares. Sur Instagram, Booba a posté une vidéo, qui en l’espace de 21 heures, a quasiment atteint 440 000 vues. En amont de la cérémonie d’ouverture de la CAN 2017 à laquelle il participera, le rappeur s’est offert une petite escapade avec des amis sur la plage de Libreville. Très présent sur les réseaux sociaux, le jeune homme fait une vidéo selfie et essaye de filmer un éléphant à l’état sauvage, se trouvant à quelques mètres derrière lui.





Durant les premières minutes, rien de particulier ne se passe. On peut voir Booba parler à des amis et essayer de capturer l’instant, avec l’éléphant derrière lui. Mais soudainement, l’animal se redresse et se met à le charger. Le rappeur s'enfuit en courant, accompagné de ses amis qui rigolent en même temps.