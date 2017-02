Beyoncé attend des jumeaux !

En légende, l’interprète de "Crazy In Love" indique : "Nous voulions partager notre amour et notre joie. Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes tellement reconnaissants que notre famille s’agrandisse avec deux de plus et nous vous remercions pour tous vos vœux."





Un message signé les Carters, alias Beyoncé et Jay Z. Voilà une nouvelle qui devrait définitivement clouer le bec à tous ceux qui assurent depuis plusieurs mois, voire des années, que le mariage des deux stars est en péril.





Beyoncé est devenue maman pour la première fois en donnant naissance en janvier 2012 à son premier bébé, la petite Blue Ivy. Elle avait ensuite révélé avoir fait une fausse couche deux ans auparavant, un événement très douloureux. A 35 ans, la voilà de nouveau prête à pouponner.