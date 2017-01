Bella Hadid blessée par l’histoire entre Selena Gomez et The Weeknd

C’est le dernier couple à faire le buzz outre-Atlantique. Selena Gomez et The Weeknd ensemble, personne ne l’avait vu venir et certainement pas Bella Hadid. Même si son histoire avec le chanteur s’est terminée en novembre dernier, après 18 mois de relation, la mannequin ne s’attendait visiblement pas à ce que son ex se recase aussi vite, encore moins avec l’interprète de "Hands To Myself". Mais face aux photos montrant The Weeknd et Selena Gomez en train de s’embrasser à la sortie d’un restaurant de Santa Monica la semaine dernière, Bella Hadid a dû se rendre à l’évidence.