Bella Hadid revient sur le "Muslim ban" de Donald Trump : "Je suis fière d'être musulmane"

Touchée par les problèmes qui secouent le monde, elle expliquait en janvier dernier dans le magazine Elle qu'il était important d'avoir de la compassion pour son prochain. "J’ai vécu des expériences incroyables dans le monde entier et j’ai appris que nous sommes tous égaux, humains… et que nous méritons tous le respect et la bienveillance. Nous ne devrions pas décider que certaines personnes ne méritent pas que l’on soit gentil avec elles simplement parce qu’elles n’ont pas les mêmes racines que nous. Ce n’est pas correct. Et ce message, de toujours avoir de la compassion, est très important pour moi."