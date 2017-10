Ben Affleck s'excuse (14 ans plus tard) pour avoir tâté les seins d'une présentatrice de MTV en direct

"J'ai agi de façon inappropriée avec Hilarie Burton et je présente sincèrement mes excuses", écrit l'acteur. Ces derniers jours, Ben Affleck a condamné le comportement de Weinstein et invité ses collègues masculins à mieux protéger leurs consoeurs : "Je suis triste et furieux qu'un homme avec qui j'ai travaillé ait utilisé son statut pour intimider, harceler et manipuler des femmes pendant des décennies. Les nouveaux récits d'agressions ce matin me rendent malade. C'est absolument inacceptable, et je me demande ce que je peux faire pour éviter que cela arrive à d'autres. Il nous faut faire mieux pour protéger nos soeurs, amies, collègues et filles. Il nous faut soutenir celles qui parlent, condamner ces agissements et nous assurer qu'il y ait plus de femmes au pouvoir", a écrit l'acteur sur son compte Facebook.