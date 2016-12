Billie Lourd : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la fille de Carrie Fisher

1 Elle a choisi sa voie contre l’avis de sa famille Plus qu'une famille, c'est une dynastie. Quand elle naît le 17 juillet 1992, Billie Lourd rejoint les plus grands noms de Hollywood. Sa grand-mère, Debbie Reynolds, a fait l'âge d'or du cinéma américain et a "chanté sous la pluie" avec Gene Kelly. Son grand-père, Eddie Fisher, était un célèbre chanteur. Sa mère, Carrie Fisher, restera à jamais la princesse Leia de la saga "Star Wars". Son oncle, Todd Fisher, est également acteur et producteur. Mais aucun d'eux ne l'a encouragée à suivre leurs pas. Bien au contraire. "J'ai entendu toute ma vie : 'La dernière chose que tu veux, c'est être une actrice'. Ils voulaient que je sois docteur, PDG, éboueur. En fait, tout sauf une actrice", expliquait la jeune femme de 24 ans à Vanity Fair en août dernier. Alors, forcément, elle a voulu vérifier par elle-même.

2 Elle a été élevée "sans genre" De sa mère Carrie Fisher, Billie Lourd tient sa force. Un tempérament de battante issue de son éducation. "Elle m'a appris à être vraie, gentille et à avoir confiance en moi. Elle m'a élevée en pensant que les hommes et les femmes n'étaient pas différents. Elle m'a élevée sans genre", racontait-elle à Teen Vogue en septembre. "C'est pour ça qu'elle m'a appelée Billie. Il ne s'agit pas d'être une femme forte, mais d'être une personne forte", avait-elle poursuivi.

3 Elle aussi a fait ses débuts dans "Star Wars" Diplômée en religion et psychologie de la prestigieuse Université de New York, Billie Lourd attend d'avoir décroché son premier rôle pour informer sa famille de son choix de carrière. Et quel premier rôle ! La jeune actrice ouvre sa filmographie avec une apparition dans l'épisode VII de "Star Wars" dans la peau du Lieutenant Connix. Si elle ne prononce pas un mot, elle se fait remarquer en portant la légendaire coiffure de sa mère : les chignons. Elle sera de retour dans l'épisode VIII. En mai, Billie se réjouissait d'ailleurs de tourner avec Carrie. "On se regarde. Et on est toujours mère-fille, même si c'est un peu actrice-actrice. Elle est géniale et c'est encore meilleur dans celui-là. Elle est géniale, elle déchire tout", disait-elle au magazine People.

4 Elle est toutes les semaines à la télévision américaine Toujours en 2015, Billie Lourd rencontre Ryan Murphy lors d'un dîner. Le créateur de "Glee" et de la franchise "American Horror Story" est en pleine recherche pour son nouveau projet TV : la série "Scream Queens". Il lui offre le rôle de "Chanel numéro 3", l'une des pestes du gang emmené par Emma Roberts. Un personnage qui porte en permanence des cache-oreilles en fourrure, hommage déguisé aux chignons de la princesse Leia. Carton d'audience, le show en est actuellement à sa deuxième saison. Les membres du cast, dont Jamie Lee Curtis et Ariana Grande, ont été parmi les premiers à lui témoigner son soutien après le décès de sa mère.