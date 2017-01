Billie Lourd confie sa peine après la mort de sa mère Carrie Fisher et de sa grand-mère Debbie Reynolds

Elle a dû affronter deux pertes tragiques coup sur coup. Après la mort de sa mère Carrie Fisher et de sa grand-mère Debbie Reynolds la semaine dernière, Billie Lourd a confié sa peine dans un message publié sur son compte Instagram.





"Recevoir toutes vos prières et vos gentils mots la semaine dernière m’a donné de la force en cette période durant laquelle je ne pensais pas pouvoir en avoir. Il n’y a pas de mot pour dire à quel point mon Abadaba et ma seule et unique Momby me manquent. Votre amour et votre soutien comptent beaucoup pour moi", a écrit la jeune femme âgée de 24 ans en légende d’une photo la montrant enfant avec les deux stars.