Blake Lively et Ryan Reynolds : leur deuxième fille s’appelle…

Pour vivre heureux, vivons cachés. Blake Lively et Ryan Reynolds se sont appliqués ce précepte jusqu'à la semaine dernière où ils ont présenté leur petite famille aux caméras. Une première apparition publique pour leur fille James et sa petite soeur, née en septembre. "Petite soeur", "bébé numéro deux"... Ce sont les seuls qualificatifs que les médias ont pu utiliser jusque-là pour désigner la deuxième fille des acteurs américain et canadien. Car s'il a dévoilé la bouille de sa princesse, le couple n'en a pas dit plus.