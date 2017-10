Bob, le frère d’Harvey Weinstein, à son tour accusé de harcèlement sexuel

Trois mois. C'est le temps qu'ont duré les propositions indécentes, les invitations à dîner et les menaces de licenciement. Alors qu'Harvey Weinstein est devenu le paria du tout Hollywood après les révélations sur les agressions sexuelles présumées dont il aurait été l'auteur, c'est son frère Bob, qui s'était sévèrement désolidarisé du producteur, qui se trouve dans la lumière pour des raisons toutes aussi sombres que lui. Le récit est fait par Amanda Segel, "showrunner" de la série The Mist, dans Variety. "'Non' devrait être suffisant. Après un 'non', tous ceux qui t'ont proposé de sortir avec eux devraient aller de l'avant. Bob n'a pas arrêté de me dire qu'il voulait être ami. Il ne voulait pas d'une amitié. Il voulait plus que ça. J'espère que 'non' sera désormais suffisant", dit-elle.