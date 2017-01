"Bodyguard" ce soir sur TMC : cinq ans après sa mort, que reste-t-il de Whitney Houston ?

Quelques mois plus tôt, c'est Bobbi Brown, le père de Bobbi Kristina, qui fait les gros titres des journaux. L'ex de Whitney Houston, en pleine opération rédemption, raconte dans un livre paru en juin dernier les détails les plus sombres de son histoire avec la diva. Comment ils se droguaient en présence de leur fille, comment il battait sa femme, comment cette dernière était "incroyablement sexuelle". Il assure vouloir seulement une chance de donner sa version des faits. "Bobby a fait des erreurs durement payées mais son histoire n'est pas terminée. Bobby passe le reste de sa vie à faire de bons choix et à guider sa famille sur la bonne voie", assure un proche à People. Mais ses mémoires, intitulées Every little step : my story, Chaque petit pas : mon histoire, se vendent comme des petits pains et deviennent rapidement un best-seller du New York Times. De quoi empocher un peu d'argent.