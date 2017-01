Boeuf bourguignon, réfugiés et problème de traduction : la folle soirée d'Iris Mittenaere, la nouvelle Miss Univers

Sublime lors de son passage en robe de soirée signée Hoang Hai, Iris Mittenaere est la première à rejoindre le top 6 de la compétition. Un top 6 synonyme de questions d'actualité. Un moment souvent décisif lors duquel bon nombre de candidates ont perdu leurs moyens par le passé. Si la Française a échappé à la question sur la présidence de Donald Trump, dont a hérité Miss Kenya, elle a tout de même eu droit à un sujet bien épineux : la crise des réfugiés et l'ouverture des frontières.





La question ? "Dans le contexte actuel de la crise des réfugiés, les pays ont-ils l'obligation d'accepter les réfugiés ou ont-ils le droit de fermer leurs frontières ?" Le début de réponse est mal assuré, mais bien rattrapé par le traducteur, puis Iris Mittenaere conclut comme une cheffe sous les applaudissements. "Avoir des frontières ouvertes peut nous permettre de parcourir le monde et de découvrir un peu plus sur nos voisins", a-t-elle déclaré. Et hop, direction le top 3 avec la Colombie et Haïti, soit le meilleur classement de la France depuis 1953.