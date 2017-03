Bouleversée après son accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes, Jenifer "ne veut plus en parler"

Jenifer est toujours sous le choc. Rescapée d'un accident mortel, qui a coûté la vie à deux personnes, le 6 mars dernier sur l’autoroute A1 près de Senlis, la chanteuse est toujours murée dans le silence. Presqu’un mois après, c’est son ami, le compositeur Da Silva, lui aussi présent lors du drame, qui donne de ses nouvelles.





"Jenifer s’est retirée, elle n’a plus envie de parler", confie-t-il dans un entretien au Parisien. "Elle est fatiguée de ce qu’elle a pu entendre", poursuit l’artiste, évoquant certaines critiques adressées à l’encontre de la chanteuse, et l’altercation avec un paparazzi : "On se demande pourquoi les gens s’acharnent sur elle comme ça", s'emporte Da Silva.