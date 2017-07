Bouleversée, Emma Watson demande l’aide des internautes pour retrouver son bien le plus précieux

Vent de panique : la belle Emma contacte l’hôtel, mais apprend que le Spa est fermé. A sa demande insistante, le service de sécurité accède au coffre en question. Hélas pour elle, il est vide. Bouleversée, la star âgée de 27 ans a décidé de lancer un appel sur sa page Facebok, suivie par plus 35 millions d’abonnés. Et leur demande leur aide pour retrouver ses bagues, et celle offerte par sa mère en particulier. Avec une récompense à la clé.





"Je porte cette bague tous les jours, c’est mon bien le plus spécial et le plus significatif", écrit-elle. "Si l’un d’entre vous était au Spa du Mandarin Oriental dimanche à partir de 15h et a vu les bagues, ou les a pris par mégarde, ou sait quelque chose à leur sujet, je ne saurais dire à quel point je serais heureuse de les récupérer." La comédienne a même crée une boite mail à cet effet : findthering@outlook.com.