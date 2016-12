Brad Pitt se paie Angelina Jolie devant le tribunal

La bataille judiciaire se durcit. Et tourne au règlement de comptes par documents interposés entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Au coeur de cette guerre intestine ? Les six enfants du couple. L'acteur américain reproche à sa future ex-épouse de ne pas suffisamment les protéger de l'attention médiatique. Il met notamment en cause le fait que le dossier de leur divorce contenant les différents points de leur accord de garde soient publics. Il a demandé le mois dernier à être entendu en urgence par le juge afin que le tout soit scellé mais avait vu sa requête rejetée.