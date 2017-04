Bradley Cooper et Irina Shayk sont parents depuis 15 jours (et on ne le sait que maintenant)

Très active sur Instagram, Irina Shayk n’a pourtant partagé qu’un cliché avec son compagnon avec ses 8 millions de followers. Le couple s’était affiché dans les tribunes de Wimbledon l’été dernier pour soutenir leur ami Roger Federer. La top et le héros de Very Bad Trip, 42 ans, appliquent à la lettre le précepte du "pour vivre heureux, vivons cachés". Et leur mini-Cooper ne devrait pas déroger à la règle.