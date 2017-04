Bradley Cooper et Irina Shayk : un prénom frenchy et très original pour leur fille

La mannequin russe de 31 ans a été photographiée le week-end dernier à Venice Beach, à Los Angeles, en compagnie de l'acteur américain de 42 ans et de leur enfant. Un enfant dont le sexe et le prénom ont été dévoilés quelques heures plus tard par le même site. Le couple a accueilli dans le plus grand secret une fillette qui a hérité d'un prénom très français et pour le coup très original, comme seules les célébrités savent le faire : Lea de Seine Shayk Cooper.