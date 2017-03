Le cinéma français ? "Des barbus et des actrices aux cheveux gras qui se font violer dans les coins", selon Brigitte Bardot

Ne jurant que par les comédiens de la trempe d'Alain Delon, de Jean Gabin et de Pierre Brasseur, Brigitte Bardot dézingue les nouveaux acteurs qui, selon elle, ne font plus rêver. "Il n’y a plus que des barbus et des actrices aux cheveux gras, qui se font violer dans les coins et qui trouvent des excuses à leurs agresseurs. Il n’y a qu’à regarder la cérémonie des César où de gentils zombies remercient papa-maman, leur concierge et leur chauffeur de taxi, tout en lançant l’incontournable appel à la fraternité humaine et à l’antiracisme."