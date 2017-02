Britney Spears : sa nièce Maddie, 8 ans, "est consciente et parle" après son accident de quad

Maddie, qui conduisait seule son quad, s'est retrouvée dans l'étang de la propriété familiale en cherchant à éviter un fossé d'écoulement. Le véhicule s'est retourné et la fillette a été immergée. "L'enfant était piégée et coincée par sa ceinture de sécurité et le filet de protection du quad", peut-on lire dans le rapport de police qui indique que les services de secours sont arrivés en deux minutes sur les lieux pour la sortir de l'eau après les tentatives vaines de sa mère et de son beau-père. Réanimée sur place, elle a ensuite héliporté jusqu'à l'hôpital le plus proche où elle reçoit désormais toute l'attention du staff médical.