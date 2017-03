Santé de Johnny Hallyday : victime d'un piratage, sa fille Laura Smet supprime son compte Facebook

Laura Smet disparaît de Facebook. L'actrice a annoncé la suppression de son compte après le piratage présumé de son compte en début de semaine. Le hacker aurait fait état d'informations alarmantes sur la santé de son père Johnny Hallyday, par ailleurs atteint d'un cancer du poumon. Sur Twitter, Laura Smet a tenu à "remercier l'ensemble des enquêteurs et des autorités judiciaires qui ont réussi en un temps record à identifier l'auteur du hacking".





"Je me retire de Facebook qui présente trop de failles de sécurité, indique-t-elle. Plusieurs dizaines de comptes auraient été piratés, dont le mien pendant plus de deux ans selon les enquêteurs". Laura Smet ajoute qu'elle a "déjà été victime très lourdement de certains magazines people". "J'espère de tout cœur que ceux-ci ne se sont pas rendus complices de ce hacking, poursuit-elle. L'enquête va pouvoir établir la vérité. J'y tiens plus que tout car ce n'est pas seulement moi mais aussi mon père qui est visé". Elle se dit fière de voir celui-ci "en forme face à cette épreuve" et lui redit son amour.