Capucine Anav et Louis Sarkozy, c’est fini… et ça amuse beaucoup Camille Combal

Ils ne sont plus ensemble. Qui ça ? Kate et William? Non, Capucine Anav et Louis Sarkozy ! Entre l’ex-candidate de "Secret Story", devenue chroniqueuse sur C8, et le fils de l’ancien président de la République, c’est bel et bien fini, comme le révélait Gala à la veille de Noël. D’après le magazine people, le jeune homme, 19 ans, aurait demandé par texto à sa compagne, 25 ans, de choisir entre leur couple et la télé. "Ce qu’il me demande de faire est honteux", aurait confié la jolie brune à ses proches, cités par l’hebdomadaire people.





Lundi soir, Camile Combal, l’animateur de "Il en pense quoi Camille", où officie chaque soir la jeune femme, a évoqué "l’affaire" en ouverture de son numéro de reprise. De manière un peu lourdingue… "Ma Capu, alors ça va ? Bonnes vacances ?", lui a demandé le complice de Cyril Hanouna, un brin ironique. Réponse de l’intéressée : "Ouais, ça va. J’aurai pu en passer des meilleurs mais j’en ai passé des supers avec ma famille."