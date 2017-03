Carla Bruni-Sarkozy tacle François Hollande après son invitation maladroite à l'Elysée

"Tiens, Francois Hollande ne sait pas que je me suis mariée... Est-ce que quelqu'un du protocole de l'Elysée pourrait l'avertir", a publié ce jeudi 16 mars la chanteuse en légende du carton sur lequel est inscrit "Madame Carla Bruni". Un message qu'elle a décliné en trois langues (anglais, français et italien) et accompagné d'une armée de smileys.