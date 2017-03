Casey Affleck, Oscar du meilleur acteur, rattrapé par une ancienne affaire de harcèlement sexuel

C'est un Oscar qui a du mal à passer. Récompensé pour sa prestation dans Manchester by the sea dimanche soir, Casey Affleck fait depuis beaucoup parler de lui. Mais ce n'est pas pour ses talents d'acteurs. Catr le frère de Ben Affleck est en effet rattrapé par une ancienne histoire de harcèlement sexuel datant de 2010. A l'époque, alors qu'il réalisait le documentaire I'm Still Here - The lost year of Joaquin Phoenix, Casey Affleck avait été accusé par deux de ses collègues de harcèlement sexuel. La première, la productrice Amanda White l'avait poursuivi pour avoir tenu des propos déplacés après qu'elle ait refusé ses avances.