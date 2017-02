On a retrouvé Catherine Laborde et c'est plutôt étonnant

C’est avec une analogie entre cet événement aux airs d’attaque terroriste et Belphégor ou le fantôme du Louvre, un feuilleton télévisé datant de 1965, qu’elle traite ce fait divers. "Ce nouvel émule de l’armée des morts vivants qui hante désormais l’Europe et le monde entier sous la bannière de Daech, c’est le nouveau Belphégor", lance-t-elle, alors que l'enquête n'a pas formellement établi le caractère terroriste de l'attaque et que l'assaillant a réfuté devant les enquêteurs tout engagement auprès de Daech.





Catherine Laborde avait quitté son public sur un "Je t’aime", à quelques jours de la Saint-Valentin, elle débute peut-être une nouvelle histoire d’amour.